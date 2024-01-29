В Екатеринбурге в горящей квартире погиб пенсионер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В доме по адресу: Замятина, 24 в Екатеринбурге произошел пожар в квартире на втором этаже, в результате которого погиб пожилой человек, сообщил сайт URA.RU. При этом 56 человек были успешно эвакуированы.

Пожарные спасли из дыма девять человек и эвакуировали еще 47. Хозяина горящей квартиры нашли мертвым. Ему было 76 лет, — рассказал очевидец.

Замначальника службы пожаротушения екатеринбургского гарнизона Антон Зинчук отметил, что для тушения пожара было задействовано два водяных ствола. По его словам, пожар был локализован на площади десяти квадратных метров.

Ранее сообщалось, что трое детей в возрасте восьми, 10 и 16 лет погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области. Их родители были госпитализированы с ожогами. По предварительным данным, дом загорелся из-за неисправности печного или электрического оборудования.

До этого похожая трагедия случилась в Красноярском крае. Там в результате пожара в частном доме погибли 10-летняя девочка и 17-летний мальчик. Их бабушка была доставлена в больницу с ожогами. По фактам обоих случаев возгораний возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности.

В Ульяновске горели склады на улице Хваткова. Глава города Александр Болдакин рассказал, что после возгорания взорвались около 40 газовых баллонов. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.