В Екатеринбурге у ребёнка в руках взорвался неизвестный предмет

https://static.news.ru/photo/bc09ef2e-7c49-11eb-a0db-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девочка из Екатеринбурга попала в больницу после того, как неустановленный предмет разорвался у неё в руках. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Тревожное сообщение по данному инциденту поступило в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД по Екатеринбургу в 14:40 (12:40 мск) от бригады скорой помощи. Девочка действительно доставлена в медицинское учреждение, где врачи сейчас ее тщательно обследуют и оказывают необходимую помощь, — сказал Горелых РИА Новости.

Представитель региональной полиции также отметил, что ребёнок воспитывается в неполной семье мамой и бабушкой.

До этого в Telegram-каналах появилась информация о том, что девочке пять лет и взорвался в её руках патрон, который малышка решила подогреть зажигалкой.

По словам Горелых, беда с девочкой случилась как раз в тот момент, когда никого из взрослых дома не было. А вот был ли это патрон или что-то иное, станет понятно после экспертизы. Ранение у ребёнка в области груди, но оно не проникающее. Представитель полиции отметил, что последствия взрыва обнаружила мама девочки, когда вернулась домой. Правоохранители уже начали проверку.

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