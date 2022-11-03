В Екатеринбурге столкнулись четыре машины, есть пострадавшие

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Блюхеровском мосту столкнулись четыре машины, пострадали два человека, сообщает портал E1.RU. По предварительным данным, водитель Lada Granta ударил BMW, который свою очередь столкнулся с Lexus и междугородним автобусом. Автомобиль Lada развернуло и отбросило еще на Ford.

Как сообщает портал, в результате аварии пострадали водитель Lada и его пассажир, их доставили в больницу № 36.

В ГИБДД Екатеринбурга, чье сообщение передает портал, напомнили водителям о необходимости соблюдать ПДД, при смене погодных условий менять стиль вождения, быть более аккуратными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее автобус международного перевозчика, ехавший из Риги в Санкт-Петербург, столкнулся лоб в лоб с грузовиком КамАЗ на трассе под Кингисеппом. По имеющейся информации, один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы.

4 сентября один человек пострадал при массовом ДТП с участием семи машин на Алтуфьевском шоссе в Москве. Пострадавшего доставили в Боткинскую больницу. Из-за массовой аварии одна из четырех полос в сторону центра была перекрыта, позже в столичном дептрансе сообщили, что движение полностью восстановлено.