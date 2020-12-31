В Екатеринбурге сняли раскрытое за 10 минут новогоднее преступление

Службе безопасности одного из районов Екатеринбурга удалось раскрыть новогоднее преступление меньше чем за десять минут. Об этом сообщили в управляющей компании, во дворе которого произошёл инцидент.
В канун Нового года злоумышленники решили украсть ёлку, наряженную во дворе жилого дома, и отнести её к себе в квартиру. Момент кражи, а также весь их путь до квартиры зафиксировали камеры наблюдения.
Вместе с сотрудниками службы безопасности молодые люди вернули дерево со всеми новогодними игрушками на место.
Управляющая компания смонтировала ролик с камер наблюдения. Видео стало популярным в соцсетях, а преступников прозвали «Гринчами», в честь персонажа сказки, похитившего Рождество.
Ранее в посёлке Новоалексеевское Свердловской области в канун Нового года мужчина угнал машину скорой помощи, приехавшую на вызов. Возбуждено уголовное дело. В сообществе соседнего посёлка Решёты «ВКонтакте»