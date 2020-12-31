В Екатеринбурге сняли раскрытое за 10 минут новогоднее преступление

https://static.news.ru/photo/e781c22c-4cf0-11eb-9ab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Службе безопасности одного из районов Екатеринбурга удалось раскрыть новогоднее преступление меньше чем за десять минут. Об этом сообщили в управляющей компании, во дворе которого произошёл инцидент.

В канун Нового года злоумышленники решили украсть ёлку, наряженную во дворе жилого дома, и отнести её к себе в квартиру. Момент кражи, а также весь их путь до квартиры зафиксировали камеры наблюдения.

Вместе с сотрудниками службы безопасности молодые люди вернули дерево со всеми новогодними игрушками на место.

Управляющая компания смонтировала ролик с камер наблюдения. Видео стало популярным в соцсетях, а преступников прозвали «Гринчами», в честь персонажа сказки, похитившего Рождество.

Ранее в посёлке Новоалексеевское Свердловской области в канун Нового года мужчина угнал машину скорой помощи, приехавшую на вызов. Возбуждено уголовное дело. В сообществе соседнего посёлка Решёты «ВКонтакте» опубликовано видео угона, за кадром врачи комментируют ситуацию. Из их слов следует, что медики приехали на вызов к пожилой женщине, которая жаловалась на высокую температуру. Но пока водитель, оставив ключи в замке зажигания, помогал врачам с носилками, неизвестный мужчина подошёл к машине, убедился, что его никто не замечает, сел за руль и уехал в неизвестном направлении. Как рассказал журналистам глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, машину позже нашли в соседней деревне без следов повреждений. Угонщик скрылся, его разыскивает полиция, писал NEWS.ru.