В Екатеринбурге снова полыхает строящаяся ледовая арена

Фото: МЧС РФ

Крупный пожар произошел на стройке ледовой арены УГМК в центре Екатеринбурга. По информации Telegram-канала Mash, который опубликовал кадры ЧП, рабочие заливали крышу спортивного комплекса гудроном, который неожиданно вспыхнул. Информации о пострадавших пока не поступало. К месту пожара едут экстренные службы.

Строительство ледовой арены вместительностью 12 тысяч зрителей началось в 2018 году. Его проектная стоимость составила 23 млрд рублей. Открытие комплекса планировалось к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году, однако завершение работ отложили до декабря следующего года.

Это уже второе возгорание на УГМК-арене за последние два месяца. В августе пожар произошел на шестом этаже спорткомплекса, где загорелись утеплитель и лакокрасочные материалы. Тогда с территории объекта самостоятельно эвакуировались 200 человек. Никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в многоэтажном доме в центре Москвы. Как сообщал Telegram-канал «Осторожно, новости», возгорание началось в квартире на четвертом этаже на Трехгорному валу. Пожар удалось ликвидировать. В результате происшествия также никто не пострадал.