В Екатеринбурге скончалась избитая партнером мать четверых детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В больнице Екатеринбурга 24 мая скончалась 32-летняя мать четверых детей, сообщает портал E1.RU со ссылкой на слова родственников погибшей. В мае ее избил 24-летний бойфренд Никита Квашин. 12 дней девушка провела в реанимации и шла на поправку, но за день до смерти у нее развился менингит.

У дочери была тяжелая черепно-мозговая травма, ей трепанацию черепа сделали. Бабушка ездила к ней в больницу, чтобы отвезти документы. Яна уже была в сознании, узнала бабушку и заплакала. У нее даже глаз правый не открывался, все лицо в синяках, а правая сторона была полностью обездвижена, — рассказала Ольга.

Обвиняемый в смерти девушки находится под стражей. Старшему сыну погибшей уже рассказали о смерти мамы. Дети находятся с бабушкой.

Какое наказание справедливо для него? Чтоб он сдох! Будь он проклят! Четверых детей без матери оставил! — сказала женщина.

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