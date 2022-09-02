В Екатеринбурге школа заступилась за ученицу, пришедшую на линейку в топике Директор школы в Екатеринбурге заступился за ученицу, пришедшую на линейку в топике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученицу, пришедшую в коротком топике на линейку, посвященную 1 сентября, защитил директор СОШ Nº 92 города Екатеринбурга Максим Калинин. В разговоре с «Подъемом» он заявил, что никому не позволит осуждать восьмиклассницу за то, что та оступилась.

Мы сейчас стараемся девчонку не травмировать, потому что ну оступилась, немножко не подумала. Было жарко, она по погоде одевалась, одевалась торжественно. Естественно, это топик был, — сказал Калинин.

Педагог заявил, что школьница уже осознала, что «пошла не на день рождения, а на линейку» и в следующий раз так не поступит. Кроме того, по словам Калинина, ученицу не ругали и не осуждали, потому что она хорошая девочка, «учится замечательно».

Я как руководитель обязан девочку защищать от всяких напастей, — подытожил директор школы.

Накануне в Сети распространили фотографии полураздетой школьницы, шагающей на торжественной линейке, посвященной Дню знаний. На девочке был надет красный короткий топ, черная юбка-карандаш, тонкие колготки и туфли на небольшом каблуке. За внешний вид ученицу жестко осудили пользователи Сети.

В середине июля стало известно, что для учеников младших классов создадут единую форму. Как рассказала исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Марина Мокшина, лучшие модели одежды будут рекомендовать всем школам страны, однако они не будут обязательными.