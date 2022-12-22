В Екатеринбурге самолет совершил экстренную посадку из-за рожающей женщины

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22 декабря в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку самолет, летящий по направлению Москва -- Иркутск, сообщают «Известия». По словам очевидцев произошедшего, у одной из пассажирок рейса начались преждевременные роды. О ее нынешнем состоянии авторы не рассказывают.

В публикации говорится, что пассажирка самолета пожаловалась на недомогания во время полета. После экстренной посадки ее забрала скорая помощь.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Москвы в Южно-Сахалинск, был вынужден совершить экстренную посадку в Красноярске. По данным очевидцев, одному из пассажиров на борту стало плохо. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Емельяново. Ещё в воздухе сотрудники «Аэрофлота», которому принадлежит лайнер, пытались оказать пассажиру необходимую помощь. Но потом было приятно решение совершить экстренную посадку, чтобы передать пострадавшего медикам. Рейс из Красноярска в Южно-Сахалинск был задержан.

До этого пассажир самолета авиакомпании El Al Israel Airlines, следовавшего из Тель-Авива в Москву, скончался в аэропорту Баку во время экстренного приземления. Как стало известно, у одного из пассажиров авиарейса произошел сердечный приступ, в результате чего было принято решение экстренно посадить самолет в столице Азербайджана. Однако врачи не успели прийти на помощь — мужчина скончался в полете.