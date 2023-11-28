В Екатеринбурге «разборки» в интернете переросли в реальную драку Екатеринбурженка заступилась за мужа в интернете и сломала нос его обидчице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Екатеринбурга избила женщину у детского сада из-за ссоры в интернете, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, она подкараулила жертву, ударила ее головой о стену и, приставив нож к щеке, угрожала расправой. Пострадавшая получила повреждения глаза, перелом носа и множество гематом.

Как пишет Baza, нападению предшествовали «разборки» в интернете. Пострадавшая прокомментировала видео с дракой, написав: «Вряд ли это чеченцы, это скорее аварцы». Ей ответил пользователь и уточнил, как женщина определила национальность героев ролика по кадрам. Та в ответ посоветовала ему «включить мозг», после чего в конфликт вмешалась супруга интернет-пользователя.

Женщина написала обидчице своего мужа, обвинив ее в хамстве. Но попытка выяснить отношения ни к чему не привели, и диалог закончился взаимными оскорблениями и угрозами. Но екатеринбурженка не стала оставлять ссору просто так, а спланировала нападение на обидчицу. Пострадавшая считает, что нападавшая знала, где висят камеры, и специально избивала ее в слепой зоне.

Вмешалась ли в ситуацию полиция, не уточняется. Жертва нападения утверждает, что перестала водить сына в детский сад, так как опасается за его жизнь.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Белово (Кемеровская область) с разбитым носом устроил драку с кондуктором и другим пассажиром. Мужчину разозлил тот факт, что общественный транспорт ходит строго по расписанию.