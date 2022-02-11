В Екатеринбурге раскритиковали рост цен на проезд в общественном транспорте

С 11 февраля в Екатеринбурге проезд в общественном транспорте стоит 32 рубля. Местные жители раскритиковали рост цен и отметили, что теперь стоимость проездного даже выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, при этом сервис в столице Урала не дотягивает до ведущих городов России, пишет «ФедералПресс».

«Дороже, чем в Москве и Питере»; «Екб дыра, а цены дороже чем в Московии. Через раз народ будет бесплатно ездить»; «Электроэнергию подняли, бензин, солянка тоже стоит денег неплохих, а вам бы всё ездить подешевле, нытики», — высказались жители Екатеринбурга.

В частности, многие задаются вопросом, как можно успеть сделать бесплатную пересадку за отведённые 30 минут, если транспорт за это время даже не успевает прийти. Помимо этого, некоторые отметили, что из-за повышения цены за проездной жители Екатеринбурга будут попросту ездить «зайцем». Появились даже предложения сделать проезд бесплатным.

Ранее пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) совершили более 4 млн бесплатных пересадок с МЦД на МЦК или метро по карте «Тройка» в январе. За всё время работы МЦД было использовано свыше 105 млн бесплатных пересадок, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.