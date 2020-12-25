Протестующие против ограничений устроили «слюнявый флешмоб» в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/28f62b0e-46c9-11eb-b4fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

В Екатеринбурге десятки пар начали одновременно целоваться в метро в знак протеста против ограничительных мер, действующих в городе из-за эпидемиологической обстановки. Акция также была приурочена к выходу у местной группы песни под названием Let’s kiss («Давайте целоваться»).

Никто не понимает, почему проводить концерты после 23:00 нельзя, открывать танцполы нельзя, ничего нельзя — площадки на грани банкротства. Музыканты выступили против абсурдных коронавирусных ограничений, когда вирус считается более опасным на концертах и в ресторанах после 23:00 часов, чем в час пик в переполненном метро, — приводит Life слова организаторов флэшмоба.

В вагоне метро гораздо больше людей, чем на любом концерте, добавили организаторы акции, поэтому участники флэшмоба решили «подарить себе забытые эмоции» в менее опасном, по мнению властей, месте.

Ранее владельцы баров и ресторанов в Санкт-Петербурге, несогласные с ограничительными мерами, создали «Карту сопротивления», на которой отображались заведения, продолжающие работу несмотря на запреты властей. 10 декабря организаторы акции заявили о закрытии доступа к карте, так как, по их словам, «удалось достучаться до власти».

Как сообщал NEWS.ru, порядка 500 человек приняли участие в подпольной вечеринке во французском Марселе. Впоследствии она была разогнана правоохранителями. Полиция Марселя начала расследование, планируется найти и привлечь к ответственности организаторов вечеринки, которые «подвергли риску жизни людей». Ранее во Франции был введён режим самоизоляции из-за резкого роста числа заболевших COVID-19.