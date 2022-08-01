В Екатеринбурге прошли массовые рейды по ночным клубам и барам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В минувшие выходные полиция Екатеринбурга провела массовые рейды по ночным барам и клубам города, силовикам удалось пресечь несанкционированную торговлю спиртным в двух заведениях, сообщает городское УМВД. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов задерживали нарушителей общественного порядка, а также занимались профилактикой подобных преступлений, пишет «КП-Екатеринбург».

Особое внимание было уделено охране общественного порядка, профилактике преступлений и правонарушений, а также ситуации сложившейся вокруг несанкционированной торговли, — рассказали в местном УМВД.

Сотрудники полиции проверили клубы и бары, в ходе рейда им удалось выявить несанкционированные пункты реализации товаров и услуг. Например, с одной из улиц силовики изъяли передвижной киоск с переводными тату, аттракцион «турник» и боксерскую грушу «силомер». Помимо этого, полицейские обнаружили два бара, где были нарушены нормы торговли спиртными напитками: в одном заведении нашли алкоголь без акцизных марок, а в другом — недобросовестные предприниматели продавали спиртное без соответствующей лицензии и маркировок.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов устроили массовую облаву на нарушителей общественного порядка в Цыганском поселке. Публицист Сергей Колясников напомнил, что в России есть преступные сообщества, созданные по национальному признаку. По словам очевидцев, в задержании принимали участие сотрудники ГИБДД, бойцы ОМОН и Росгвардии.