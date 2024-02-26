В Екатеринбурге продавцы ТЦ устроили забастовку из-за арендной платы

Фото: Артем Соболев/News.ru

Продавцы торгового центра «Пекин» в Екатеринбурге устроили забастовку из-за повышения арендной платы, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Отмечается, что с утра 26 февраля предприниматели не стали открывать свои торговые точки.

Как утверждает канал, собственники подняли тарифы из-за роста цен на коммунальные услуги. При этом отмечается, что администрация давно вынашивает планы превратить бывший рынок в настоящий торговый центр, где уже не будет места мелким продавцам.

Ранее в Германии почти 90 тысяч работников общественного транспорта начали забастовку. В результате акций протеста было ограничено движение метро, трамваев и автобусов в 80 городах. Инициатором выступил профсоюз Verdi, сотрудники которого требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда для работников 130 транспортных предприятий.

Перед этим профсоюз машинистов Германии (GDL) объявил о намерении провести общенациональную забастовку. Причиной также стало недовольство машинистов уровнем заработной платы и высокая продолжительность рабочей недели.

Тем временем, польские перевозчики планирует возобновить блокаду пограничных переходов с Украиной с 1 марта. Блокировки затронут Подкарпатское и Любельское воеводства. Они требует усилить контроль над украинскими перевозчиками.