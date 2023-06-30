В Екатеринбурге пожар возле подстанции повредил провода В Екатеринбурге пожар возле подстанции «Южная» повредил провода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возгорание несанкционированных построек и мусора произошло в зонах линий электропередачи, отходящих от подстанции «Южная» в Екатеринбурге. В результате произошло короткое замыкание, повреждены провода, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Россети Урал».

Сегодня утром был зафиксирован пожар несанкционированных хозяйственных построек и мусора в охранных зонах линий электропередачи 110 кВ, отходящих от подстанции «Южная». В результате произошло перекрытие по продуктам горения, которое вызвало короткое замыкание и повреждение проводов, — цитирует агентство пресс-службу.

В компании уточнили, что огонь вспыхнул за территорией центра питания. Там также указали на «кратковременность и минимальность» последствий пожара для жителей областного центра, поскольку электроснабжение автоматически перевели на резервные схемы. Отключенных клиентов не осталось.

В «Россети Урал» агентство заверили, что когда на месте ЧП закончат работу сотрудники МЧС, специалисты компании примутся за ремонт на линиях электропередачи. Расследованием инцидента займется специально созданная комиссия.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области произошел пожар на складе с резиной. Площадь распространения огня составила 500 квадратных метров. Инцидент произошел на хуторе Ленина Аксайского района. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.