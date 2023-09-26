Пара подростков пошла под суд за избиение до смерти мужчины в Екатеринбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге завершено расследование в отношении 17-летнего местного жителя и его подруги, в обвиняемых в избиении человека до смерти, сообщили KP.RU в Следственном управлении СК РФ по Свердловской области. По данным следствия, пара набросилась на прохожего из-за отказа дать сигарету и нанесла ему в общей сложности более 60 ударов. Дело передано в суд.

Как пишет издание, инцидент произошел в ночь на 6 июня на остановке общественного транспорта. Представитель регионального управления МВД полковник полиции Валерий Горелых рассказал, подростки попросили 44-летнего мужчину угостить их сигаретой, а когда тот отказал, начали его бить. Пострадавший скончался на месте.

Эта криминальная история началась с банальной фразы «Угости сигареткой», которую молодые люди адресовали случайно встреченному ими на остановке незнакомому мужчине. Ныне уже обвиняемым показалось, что мужчина грубо им ответил, после чего они стали расправляться с ним, — пояснил полковник.

Как сообщает издание, расследование уголовного дела уже завершено, оно передано в суд. Подростки могут получить до 10 лет лишения свободы.

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