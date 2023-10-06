В Екатеринбурге посетители ТЦ «попали» в прямую кишку В екатеринбургском ТЦ разместили макет прямой кишки

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Макет прямой кишки разместили на площадке онкоскрининга в екатеринбургском ТЦ Veer Mall, сообщает «Подъем». По информации издания, огромные надувные внутренние органы должны привлекать горожан к участию в массовом бесплатном обследовании, однако у посетителей композиция вызвала неоднозначную реакцию.

Представители Минздрава Свердловской области объяснили, что необычный макет установили в торговом центре в рамках акции по профилактике колоректального рака. Тем временем местные жители сравнивают надувные органы с монстром из фильма «Дрожь земли» и песчаным червем из «Дюны».

У всех нормальных людей нормальная реакция. Обследования всегда приносят пользу, — заявили представители регионального ведомства.

Площадка будет работать в течение двух дней до 7 октября. В рамках ее работы екатеринбуржцам также предлагают пройти экспресс-тест на ВИЧ и сделать прививку от гриппа, как раз в разгар распространения инфекционных заболеваний.

Ранее в центре Екатеринбурга появился другой необычный монумент. У поющего медиаэкрана на улице Вайнера поставили огромную статую льва с золотыми гениталиями, которая стала отсылкой к знаменитой статуе быка в Нью-Йорке. Теперь жители и гости столицы Урала идут потереть золотые тестикулы быка, чтобы привлечь финансовую удачу.