В Екатеринбурге погиб вернувшийся из зоны СВО вагнеровец E1.ru: в Екатеринбурге в аварии погиб вернувшийся из зоны спецоперации вагнеровец

Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Портал E1.ru сообщает, что в Екатеринбурге произошла авария, в результате которой погиб боец ЧВК «Вагнер» Илья С., который в конце марта вернулся из зоны проведения специальной военной операции. Смертельное ДТП случилось 4 апреля. 28-летний Илья ехал на пассажирском сиденье Renault, за рулем был его товарищ Артем Я. По имеющимся данным, водитель был в состоянии опьянения.

Машина врезалась в грузовик, стоявший на светофоре на улице Амундсена. Пассажир погиб, а водитель скрылся с места преступления. К настоящему моменту его уже задержала полиция.

Уже после задержания источник в беседе с журналистами раскрыл личности участников аварии. Он уточнил, что погибший был бойцом ЧВК «Вагнер», отслужившим в зоне СВО почти полгода.

Ранее на съемной квартире в Волгограде было найдено тело бойца ЧВК «Вагнер» Руслана Ахмедова, который вернулся из зоны проведения специальной военной операции. Данные о смерти 31-летнего мужчины подтвердили в следственном отделе по Кировскому району СУ СКР по Волгоградской области. Тело бойца направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

Он принял решение вступить в ЧВК, находясь в местах заключения. Мужчина в колонии подписал контракт, после чего отправился на линию соприкосновения.