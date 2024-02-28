В Екатеринбурге по школьным чатам разослали тревожное сообщение Е1.ru: в Екатеринбурге по школьным чатам распространили сообщение о педофилах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге родители распространяют по школьным чатам в мессенджерах фейк о появлении педофилов в городе, сообщает местный портал Е1.ru. В сообщении указано, что в Кировском районе якобы орудуют двое мужчин, которые ранее были судимы за преступления против половой неприкосновенности детей. Городское управление МВД не подтвердило эту информацию.

Как рассказал читатель E1.ru, сообщения о педофилах сопровождаются просьбой к родителям обеспечить безопасность своих детей. Их попросили напомнить школьникам о недопустимости общения с посторонними людьми, которые предлагают «посмотреть щенка, мультики» или оказать какую-либо помощь.

Эта информация не соответствует действительности, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что петербуржец получил пожизненный срок за педофилию и изготовление детского порно с приемными детьми, изнасилование и надругательство над ними, его супруга приговорена к 17 годам лишения свободы. Такой вердикт стал первым случаем, когда такое наказание назначили фигуранту, ранее не привлекавшемуся за аналогичное преступление и оставившему жертву в живых.

До этого стало известно, что в Якутии 52-летний местный житель предстанет перед судом за надругательство над семилетней внучкой. Ребенок смог рассказать матери о случившемся только спустя три года. Случай произошел в 2020 году, когда фигурант предложил ребенку прогуляться. Он отвез девочку в отдаленную местность и изнасиловал. После этого мужчина пригрозил школьнице, чтобы она не рассказывала о случившемся родственникам.