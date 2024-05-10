В Екатеринбурге пассажирка умерла на борту самолета SHOT: в Екатеринбурге женщина умерла на борту самолета после задержки рейса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина умерла на борту самолета, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Тбилиси, сообщает Telegram-канал SHOT. Пассажирке стало плохо во время посадки в салон авиалайнера.

Вылет рейса Red Wings WZ-1103 перед этим задержали на пять часов. Женщина прибыла на борт в инвалидном кресле, у нее были проблемы с сердцем. Как утверждает SHOT, ее состояние ухудшилось во время ожидания борта. Пострадавшей вызвали врачей, которые попытались реанимировать пациентку, но спасти ее не удалось. В итоге вылет состоялся в 23:53 вместо заявленных 17:00.

Ранее пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Котласа в Раменское, совершил аварийную посадку в аэропорту Кирова. Предварительно причиной аварийной посадки стала неубранная передняя стойка шасси после взлета из Котласа. На борту самолета находилось 37 человек, включая членов экипажа.

До этого пьяного пассажира сняли с авиарейса Южно-Сахалинск — Владивосток из-за бурной ссоры с возлюбленной. При этом его спутница осталась на борту самолета и вылетела в пункт назначения. Пара еще до полета находилась в нетрезвом состоянии а уже на борту воздушного судна начала скандалить — мужчина громко оскорблял спутницу, игнорируя замечания пассажиров.