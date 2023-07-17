В Екатеринбурге паломники помянули крестным ходом царскую семью В Екатеринбурге в день расстрела царской семьи 40 тысяч паломников прошли крестным ходом

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел крестный ход, приуроченный к 105-й годовщине расстрела царской семьи, сообщает «КП-Екатеринбург». По оценкам Екатеринбургской епархии, в мероприятии приняли участие более 40 тысяч человек.

Как сообщает издание, предварила шествие Божественная литургия у храма на Крови. Затем паломники прошли около 20 км до монастыря на Ганиной яме, построенного на месте, где были обнаружены тела Романовых. Завершился крестный ход молебном у шахты № 7, где были сокрыты останки царской семьи.

Мы не празднуем убийство. Это злодеяние. Оно ужасно. Мы празднуем то, что произошел переход от краткой земной жизни, многоскорбной, многотрудной, к вечности, — сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Ранее NEWS.ru подготовил исторический материал о свержении монархии в России в феврале 1917 года, поводом для чего послужило участие Российской империи в Первой мировой войне, в которую страна вступила в августе 1914-го. Правил страной тогда император Николай II из династии Романовых. В октябре 1917 года в России произошла революция, а в июле 1918 года царская семья была расстреляна во исполнение постановления исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, возглавлявшегося большевиками.