В Екатеринбурге отрицают пристальный досмотр мужчин в аэропорту В погрануправлении ФСБ опровергли пристальный досмотр мужчин в аэропорту Екатиренбурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В погрануправлении ФСБ опровергли пристальный досмотр мужчин в екатеринбургском аэропорту, передает портал URA.ru. По словам представителя ведомства, пассажиры проходили стандартные процедуры. Кроме того, никаких ограничений для мужчин не введено.

Есть стандартные процедуры, которые проходят прибывающие из-за границы. Если к человеку есть вопросы, понятно, что там будут разбираться более углубленно. Ничего подобного, о чем сообщалось, у нас нет. Никаких ограничений у нас не введено, — рассказали в пресс-службе.

Ранее портал E1.RU со ссылкой на свидетельницу сообщил, что в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге активно опрашивают и досматривают мужчин, прилетающих в Россию из других стран. Как утверждают авторы публикации, сотрудники паспортного контроля забирают у пассажиров документы и просят ждать неопределенное время.