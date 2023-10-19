В Екатеринбурге отпустили авторитета, задержанного с пистолетами Макарова В Екатеринбурге авторитета Марселя Гасанова отпустили после задержания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанного из-за пистолетов Макарова без документов криминального авторитета Марселя Гасанова отпустили из отдела полиции, сообщает URA.ru со ссылкой на осведомленный источник. Он сообщил, что мужчина отправился из полиции в ресторан, где поел и выпил алкоголя.

Выйдя из отдела полиции, Гасанов сразу поехал в ресторан. Там он вкусно поужинал, выпил виски — в общем, продемонстрировал, что жизнь удалась и все прекрасно, — рассказал источник.

Гасанов был задержан накануне возле кафе «Каспий» на улице Проезжей. Полицейские остановили Mercedes, в котором находился криминальный авторитет и его сопровождение. В автомобиле нашли несколько предметов, похожих на пистолеты Макарова без документов. В МВД тогда назвали задержание обычным оперативным мероприятием профилактического характера. Глава пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых утверждал, что его проводили сыщики подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.

«Газета.Ru» пишет, что перед задержанием Гасанов вступил в конфликт с другим вором в законе Гией Свердловским (Георгием Акоевым). Тот в ответ настроил против него «криминальную свердловскую тусовку».

В феврале в подмосковных Мытищах были задержаны 52 человека, прибывших на сходку криминальных авторитетов. У задержанных были изъяты две единицы огнестрельного оружия, а также пакет с серым порошком.