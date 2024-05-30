В Екатеринбурге отказались оценивать возмущение депутата в адрес вице-мэра Администрация Екатеринбурга отказалась оценивать слова депутата Колесникова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация Екатеринбурга отказалась давать какую-либо оценку ситуации вокруг депутата местного парламента Александра Колесникова, информирует «Подъем». Парламентарий потребовал, чтобы вице-мэр города Андрей Корюков «убрал металл в голосе» в ходе своего выступления.

В таком тоне мне не надо отвечать. Здесь депутаты сидят — лучшие люди города, а вы чиновник назначенный, — сказал Колесников на заседании в парламенте.

В администрации города подчеркнули, что видео есть в открытом доступе. В мэрии добавили, что не знают, станут ли слова депутата о «лучших людях» поводом для рассмотрения комиссии по этике. Решение, отметили в администрации, должны принять сами парламентарии.

Вице-мэр не остался в долгу перед Колесниковым. Корюков заявил, «как у вас крики, так же у меня металл в голосе».

Конфликт между депутатом и вице-мэром произошел в рамках заседания местного парламента. Колесников потребовал от оппонента сменить тон, назвав парламентариев лучшими людьми города. Также он назвал Корюкова «назначенным чиновником».

Ранее жена депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова Мария назвала город Мухосранском. По данным СМИ, причина оскорбления заключалась в том, что Новосибирск «начали посыпать отсевом».