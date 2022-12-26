В Екатеринбурге осудят мать за попытку продать семилетнего сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге завершилось расследование в отношении матери, которая пыталась продать своего семилетнего сына за 300 тысяч рублей, сообщает «КП — Екатеринбург». В ближайшее время дело Наргизы Айтматовой направят в Верх-Исетский суд, ей грозит до 10 лет заключения.. В региональном главке полиции добавили, что задержанная 36-летняя женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности, она также была признана вменяемой. Мальчик в настоящее время находится в детском доме.

Ранее задержанная к уголовной ответственности не привлекалась, но с правоохранительной системой России познакомиться успела: в отношении нее возбуждалось административное делопроизводство за незаконную торговлю этиловым спиртом, — рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Наргиза Айтматова выставила ребенка на продажу в конце июля 2022 года для того, чтобы с помощью вырученных средств закрыть долги. Уже в начале августа о ее намерениях узнали в полиции, а через три недели ее задержали во время общения с «потенциальной покупательницей».

В Москве 38-летняя женщина ранее обнаружила объявление о продаже собственного ребенка. Как утверждает женщина, ссылкой на группу в Telegram, которая специализируется на «продаже детей», поделился участник родительского чата в мессенджере. Помимо собственного сына она обнаружила и его одноклассников. Согласно показаниям матери, объявления были опубликованы вместе с фотографиями детей. Под каждой из них стояла подпись «Продажа мяса» и ценник.