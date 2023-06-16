В Екатеринбурге оставили на свободе мать за смерть дочери-диабетика В Екатеринбурге оставили на свободе мать, обвиненную в смерти 10-летней дочери-диабетика

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Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес приговор 50-летней местной жительнице, которая, по версии обвинения, оставила без инсулина 10-летнюю дочь с сахарным диабетом, из-за чего ребенок умер, сообщает KP.RU. По информации суда, матери определено наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Издание уточняет, что диагноз школьнице поставили в феврале 2018 года. С того времени ее мать получала рецептурные лекарства и должна была делать дочери уколы. Однако, по версии следствия, девочка не получала инсулин с октября 2021 года. После смерти ребенка женщина изначально говорила, что предпочла традиционную медицину «народным обрядам», однако затем изменила показания, заявив, что всегда давала дочке нужные лекарства. Экспертиза признала женщину вменяемой.

Осужденная <...> приняла самостоятельное решение о прекращении введения дочери необходимых препаратов, в результате чего малолетняя скончалась, — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Обвинение настаивало на реальном сроке для обвиняемой в виде года в колонии-поселении, однако суд решил иначе и назначил многодетной матери наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Трагедия произошла 17 ноября 2021 года. По версии следствия, многодетная мать, зная о сахарном диабете у ребенка, умышлено не давала ему инсулин.