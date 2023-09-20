В Екатеринбурге обстреляли интерьерный салон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге неизвестные злоумышленники обстреляли интерьерный салон, об этом сообщает URA.ru. По мнению собственницы салона, помещение могло пострадать из-за шальной пули от перестрелки на улице или выстрел сделал кто-то из конкурентов.

Посмотрев записи системы видеонаблюдения, мы поняли, что был сделан выстрел из огнестрельного оружия. Эти стеклопакеты имеют очень прочное стекло, его невозможно разбить камнем или булыжником. Видно отверстие от пули, пошли трещины по всему витражу, — рассказала женщина.

СМИ отправило запрос в пресс-службу регионального УМВД. К настоящему времени ответа на запрос не поступало.

Ранее жительницу Санкт-Петербурга задержали за стрельбу из винтовки по игравшим на территории лицея в футбол школьникам. Женщина произвела три выстрела в детей с крыши частного дома. Стрельба началась после того, как школьники повредили ей забор, пытаясь достать с частной территории заброшенный ранее футбольный мяч. Среди детей никто не пострадал.

Также сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в барбершопе, расположенном в центре Москвы. Происшествие произошло на Никольской улице, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и мотивы стрелявшего.