В Екатеринбурге обнаружили останки жертв политических репрессий «Коммерсант»: в Екатеринбурге нашли захоронения останков жертв политических репрессий с пулями в черепе

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В Свердловской области археологи Музея истории Екатеринбурга нашли могильные ямы с останками людей, которые попали под политические репрессии в 1930–1950-х годах, сообщает «Коммерсант». Характерной чертой всех находок стали пули, которые застряли в черепах, сообщил исполняющий обязанности директора музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. Археологи считают, что всего в районе может находиться около двух тысяч останков.

На некоторых черепах встречаются следы от двух-трех выстрелов. Мы полагаем, что в человека стреляли, он падал в яму, но почему-то пули от нагана не причиняли ему мгновенную смерть, — заявил он.

На данный момент было вскрыто 15 захоронений в районе 12-го км Московского тракта, всего же их обнаружено не менее 49. По словам Пушкарева, в ходе работ впервые был зафиксирован и картографирован периметр испытательного полигона НКВД, площадь которого составляла 198 гектаров.

Ранее сообщалось, правительство Москвы не согласовало акцию памяти о сталинских репрессиях «Возвращение имен». Обращение к правительству столицы направила куратор культурных программ «Мемориала» (организация, исполняющая функции иностранного агента). Александра Поливанова. Акция должна была пройти 29 октября на Лубянской площади.