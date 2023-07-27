В Екатеринбурге нашли живой пропавшую восьмилетнюю девочку В Екатеринбурге нашли живой восьмилетнюю девочку, пропавшую более суток назад

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Восьмилетняя девочка, пропавшая более суток назад в Екатеринбурге, найдена живой, сообщает СК по Свердловской области. Следователи выясняют, не были ли совершены в отношении нее какие-либо противоправные действия. Для этого будут проводиться допросы и экспертизы.

Следственным комитетом выясняется, были ли совершены в отношении ребенка какие-либо противоправные действия. Для этого, в частности, будут проводиться допросы и экспертизы, — отмечается в сообщении.

В ведомстве рассказали, что 27 июля в правоохранительные органы Октябрьского района Екатеринбурга поступило сообщение о пропаже ребенка, ушедшего из дома накануне утром. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетней.

Портал e1.ru сообщил, что девочку нашли в соседнем доме. По данным источника e1.ru, ребенка «заманил собакой» мужчина, несовершеннолетняя была напугана.

Ранее в Туве пропавшего четырехлетнего мальчика нашли живым в лесу спустя почти двое суток поисков, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. По его словам, ребенок находился в двух с половиной километрах от родного села Хайыракен. Мальчик не пострадал, но получил переохлаждение и был искусан комарами.