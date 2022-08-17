В Екатеринбурге нашли виновных в смерти 44 человек В Екатеринбург раскрыли дело о гибели 44 человек из-за отравления суррогатным алкоголем

Фото: vk.com/skr.sverdlovsk

В Екатеринбурге завершилось расследование о массовом отравлении суррогатным алкоголем местных жителей, сообщает КП. В результате действий преступной группы пострадал по меньшей мере 51 человек, 44 из которых погибло. На скамье подсудимых оказалось семь человек, им грозит до 10 лет тюрьмы.

В период с лета 2020 по осень 2021 годов указанные лица в разном качестве были задействованы в незаконном обороте спиртосодержащей продукции, конечными потребителями которой являлись жители города Екатеринбурга. От употребления данной недоброкачественной продукции пострадал 51 человек, 44 из которых погибли, — заявил первый замглавы СК по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Он подчеркнул, что до сентября 2021 года преступники не привлекали к себе никакого внимания, однако после они запустили в оборот партию суррогатных алкогольных напитков с превышенной концентрацией метанола. Именно из-за его воздействия уральцы и скончались. В ходе обысков у злоумышленников было изъято более восьми тысяч литров спирта.

Тщательным проверкам, пока шло расследование, в рамках оперативно-профилактической операции «Алкоголь» подверглись все торговые точки, в том числе рыночные комплексы Среднего Урала, где дополнительно конфисковано порядка 37 тысяч литров всевозможного суррогата, — отметили в правоохранительных органах.

Обвиняемых судят по трем уголовным статьям — ч. 3 ст. 238 «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», ст. 171.3 «Незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и ст. 171.4 «Незаконная розничная продажа алкогольной пищевой продукции». Максимальное возможное наказание — 10 лет лишения свободы.

Ранее депутат Госдумы от Единой России Бийсултан Хамзаев высказался в поддержку идеи лишать гражданства РФ за нелегальное производство спиртного. По его мнению, производители суррогатного алкоголя «травят и убивают» россиян, а потому это разумная инициатива, направленная на защиту здоровья граждан.