В Екатеринбурге нашли двух пропавших детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге сотрудники полиции обнаружили двух школьников, которые ушли из дома 29 и 30 ноября и не вернулись, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального отдела МВД. По предварительным данным, дети во время пропажи не стали жертвами преступлений. Речь идет о двух мальчиках — 11 и 10 лет.

Несовершеннолетние были замечены прохожими в районе улицы Молотобойцев. Прибывший на место наряд полиции доставил детей в дежурную часть. По предварительной информации, противоправных действий в отношении них не совершено, — рассказал источник агентства.

Один из школьников пропал 29 ноября после посещения школы. По данным волонтеров из родительского комитета, он подрался после уроков и ушел в неизвестном направлении. Второй же мальчик исчез на следующий день, 30 ноября. Как сообщают СМИ, он ушел в магазин за хлебом и не вернулся.

Ранее в Приморском крае пропала девочка. Она вышла из дома со знакомым матери в селе Новосысоевка. После этого о ней ничего не было слышно, ребенка разыскивали полицейские и волонтеры. Семья, в которой подрастает девочка, состоит на учете, мать одна воспитывает пятерых детей.

На следующий день в региональном управлении СКР рассказали, что девочку нашли живой. Как оказалось, ребенок сам вышел из леса и к тому моменту был очень голодным. Следователи полагают, что к пропаже ребенка причастен знакомый матери девочки.