В Екатеринбурге начнут производить автодома за полмиллиона рублей

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Завод интерактивного сенсорного оборудования LIGA осенью в Екатеринбурге начнет производить автоприцепы, предназначенные для путешественников, заявил гендиректор предприятия Алексей Лежнин. По его словам, стоимость таких автодомов будет начинаться от 450 тысяч рублей, пишет «ФедералПресс».

Мы работаем с госзакупками, но после начала спецоперации рынок снизился. Мы начали генерировать продукт, который будет актуален для текущего рынка. Была идея делать модульные домики для турбаз, но их сейчас штампуют тысячи компаний, — заверил Лежнин.

Он уточнил, что автодома «Кемпер-Некст» маленького и среднего размера можно будет перевозить при помощи обычных автомобилей. Для аналогов большего размера понадобится внедорожник, отметил Лежнин. По словам гендиректора завода, большая часть комплектующих таких кемперов производится в России. Лежнин подчеркнул, что в будущем предприятие планирует закупать автомобили типа «Газелей» и переделывать их изнутри.

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