В Екатеринбурге начался суд над парой, обвиняемой в сожжении человека

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В Екатеринбурге началось судебное заседание по делу о сожжении человека, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. На скамье подсудимых оказались Светлана Кириллова, которой грозит до 20 лет лишения свободы, и Александр Порошин, которого могут приговорить к пожизненному заключению.

Подсудимые обвиняются в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору, — пояснили в суде.

По данным следствия, Кириллова, Порошин и пострадавший выпивали спиртные напитки в июне 2023 года, между ними возник конфликт, и Кириллова предложила убить оппонента. Мужчину избили, облили алкоголем и подожгли. Отмечается, что потерпевший не мог оказать сопротивления из-за сильного опьянения и скончался на месте.

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