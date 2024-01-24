В Екатеринбурге начали снос отреставрированного жителями здания XIX века

Фото: vk.com/tomsawyerfestrussia

В Екатеринбурге начали сносить отреставрированное жителями историческое здание — дом псаломщика Топоркова 1888 года постройки, сообщает «Подъем». Сейчас демонтаж приостановили, но, судя по всему, лишь временно. Активисты фонда «Том Сойер Фест — Наследие» направили обращения мэру Алексею Орлову и губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой помочь сохранить дом.

Дом отремонтировали на «Том Сойер Фесте» пять лет назад силами общественников и крупных компаний, на работы ушло более 500 тысяч рублей. Однако в середине декабря 2023 года здание продали фирме, занимающейся строительством. Градозащитники хотели провести переговоры с новым собственником, но 23 января тот неожиданно начал снос объекта, рабочие проломили стену и крышу дома. После жалоб активистов демонтаж приостановили.

В Управлении госохраны объектов культурного наследия Свердловской области пояснили, что собственник должен был согласовать работы, однако этого сделано не было. При этом сам демонтаж здания не запрещен, так как само оно не является памятником. В администрации города также сообщили, что с уведомлением о сносе здания никто не обращался. При этом мэрия не обладает полномочиями по отмене сноса.

Ранее архитектор Петр Шутов, известный проектами реставрации московских исторических объектов, а также зданий в Европе, раскритиковал планы властей по сносу гарнизонного Дома офицеров в городе Энгельс Саратовской области. Специалист заявил, что здание, в котором тренировались первые советские космонавты и формировались женские авиационные полки во время Великой Отечественной войны, можно сохранить.