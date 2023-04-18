В Екатеринбурге на уличных экранах показали антивоенные лозунги

Фото: МВД РФ

На медиаэкранах в Екатеринбурге появились антивоенные высказывания, они сменялись как слайд-шоу, и большинство надписей подпадают под уголовные статьи. Как сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе администрации города, произошел взлом системы.

По имеющейся у нас информации в трех городах — Ульяновск, Екатеринбург и Ростов — одновременно был осуществлен взлом системы и размещена подобная информация. Через 15 минут после размещения данной информации экраны были отключены, — говорится в сообщении.

В мэрии переадресовали правоохранительным органам вопрос о том, кто может стоять за хакерской атакой.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники ФСБ и МВД РФ задержали жителя микрорайона Уралмаш за порчу машин с символикой Z и V. Мужчина обливал автомобили красной краской. На него составили три административных протокола за дискредитацию Вооруженных сил России.

Ранее полицейские нашли подозреваемую в оставлении на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге антивоенной надписи на инсталляции «Два сердца», посвященной Мариуполю. Как сообщил источник в правоохранительных органах, административное дело завели на 17-летнюю школьницу, ученицу 11-го класса.