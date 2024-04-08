В Екатеринбурге мужчина пожалел 200 рублей за стоянку и сломал шлагбаум В Екатеринбурге мужчина в камуфляже выломал шлагбаум из-за платной парковки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге мужчина в камуфляже снес шлагбаум у небоскреба «Высоцкий», пишет E1.RU. Таким образом он и водитель хотели избежать платы в 200 рублей за часовую стоянку на парковке. Машина злоумышленника зарегистрирована в Челябинске.

Инцидент случился в субботу, 6 апреля. Машина заехала на территорию «Высоцкого» в 20:00 и простояла до 21:15. Сейчас мы изучаем камеры наблюдения, чтобы установить личность водителя, — сообщила администрация «Высоцкого».

Отмечается, что подобные инциденты в последнее время участились. Ущерб от поломки шлагбаума оценили в 55 тысяч рублей. Администрация бизнес-центра выразила надежду, что водитель одумается и возместит потери.

Больше всего удивляет, что портить чужое имущество решил человек в форме военного, это какое-то нападение Челябинска на Екатеринбург, получается. Теперь даже не знаем, куда заявление подавать: в полицию или в военную прокуратуру, — уточнили в «Высоцком».

Ранее в Красноярске местный житель, будучи в нетрезвом состоянии, сломал шлагбаум во дворе дома на проспекте Кутузова в присутствии своих спутниц. При этом одна из девушек обошла ограждение с другой стороны. Борьба мужчины со шлагбаумом попала на камеры домофона.