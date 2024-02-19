В Екатеринбурге ищут пропавшего дрессированного ворона В Екатеринбурге девушка ищет ручного ворона по кличке Павлин

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

В Екатеринбурге пропал дрессированный ворон, сообщил Tелеграм-канал SHOT. Питомец по кличке Павлин вылетел в окно автомобиля своих хозяев и потерялся.

Инцидент произошел около двух недель назад, призналась владелец птицы по имени Виктория. Она взяла ворона с собой, пока каталась по своим делам. Пернатый, по словам девушки, любил поездки на автомобиле больше, чем летать.

Питомец испугался грузовика, который разгружался в одном из магазинов, и вылетел из машины. Павлин не сможет выжить в суровых уральских условиях, уверена хозяйка.

Девушка выходила ворона еще птенцом, после чего он поселился у нее в квартире. Пернатый научился приносить палочку и откликался на свою кличку. Питомец не сможет самостоятельно добывать себе еду, поэтому обратится за пропитанием к людям, подчеркнула Виктория.

Ранее в поселке Шапки Ленинградской области спасатели провели операцию по вызволению лошади, застрявшей в канаве с жидкой грязью. По данным ведомства, животное сбежало из конюшни. Сообщение о том, что лошадь накануне вечером ушла из конюшни и провалилась в канаву, наполненную грязью, поступило в поисково-спасательный отряд города Тосно от хозяйки животного. Совместными усилиями, с помощью лебедки аварийно-спасательного автомобиля и трактора беглянку благополучно достали из канавы и передали хозяйке.