В Екатеринбурге иномарка врезалась в машину ДПС

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на данные соцсетей написал, что в Екатеринбурге на перекрестке улиц Токарей — Татищева машина Kia Rio въехала в автомобиль ДПС, который проезжал на красный свет. Официальной информации об этом нет.

На перекрестке Токарей — Татищева произошло ДТП с участием машины ДПС, — пишет «Инцидент Екатеринбург».

Канал опубликовал несколько фото и ролик с места происшествия. На видео попал момент, когда полицейский автомобиль проезжал перекресток и в него врезался водитель Kia, не успевший уйти от столкновения. По данным канала, региональное УГИБДД уже организовало проверку инцидента.

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