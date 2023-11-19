В Екатеринбурге эвакуируют людей из ТЦ «Мегаполис» В Екатеринбурге эвакуируют ТЦ «Мегаполис» после сообщения о задымлении

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В екатеринбургском торговом центре «Мегаполис» начали эвакуацию людей после сообщения о задымлении, сообщил URA.RU со ссылкой на очевидцев. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области отметили, что сообщений о пожаре не поступало.

Нас экстренно начали выводить из торгового центра. В громкоговорителе сообщили о задымления здания. Сейчас большая часть посетителей столпились возле входа в «Мегаполис», — сказал один из очевидцев.

Ранее в Екатеринбурге из горящего общежития эвакуировали 30 человек. Пятеро эвакуированных — дети. Предположительно, пожар начался из-за возгорания мебели на втором этаже здания.

В тушении пожара участвовали 21 человек бригады пожарной службы. Дым распространился по всему жилому кварталу. Отмечается, что весь первый этаж здания занимал продуктовый магазин, а на втором был расположен хостел.

До этого в городе Благовещенске Амурской области горел подвал жилого многоэтажного дома. Восемь человек эвакуировали из задымленного здания, еще шестеро выбрались самостоятельно. Территория возгорания составила 10 кв. м. Также 11 ноября произошел пожар на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.