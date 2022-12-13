В Екатеринбурге девушка выпрыгнула на растянутый ковер из горящей квартиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге несколько человек спасли девушку, которой пришлось выпрыгнуть из окна горящей квартиры. Как пишет E1.RU, ситуация вынудила местную жительницу прыгать с четвертого этажа. Однако внизу ее ждали соседи с растянутым ковром, которые смогли ее спасти. Информацию о произошедшем подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В данном случае действия очевидцев позволили спасти гражданке жизнь, поскольку сильное задымление в квартире не позволяло ей самостоятельно покинуть помещение, а пожарно-спасательные подразделения на момент данных событий были на подъезде к месту пожара, — заметили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что на четвертом этаже дома горели личные вещи. До приезда пожарных из дома смогли самостоятельно эвакуироваться семь человек, в их числе был один ребенок. При этом ведомство отметило, что в результате ЧП один человек погиб. Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются.

Ранее в Люберцах годовалый ребенок выпал из окна 14-го этажа и чудом спасся, зацепившись за кондиционер. Поднял малыша его отец, для этого мужчине пришлось спуститься на уровень 12-го этажа и удерживать своего сына до тех пор, пока его через окно не впустили соседи. В результате инцидента ребенок сломал плечо.

Житель Люберец по имени Аркадий рассказал, что он менял своему сыну подгузник и в какой-то момент ненадолго отлучился, чтобы найти ему штанишки. В это время ребенок убежал за своими игрушками в другую комнату, где его тетя открыла окно для проветривания. Из него малыш и выпал.