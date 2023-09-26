В Екатеринбурге девушка стащила мастурбаторы из секс-шопа

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В магазине интимных товаров на улице Малышева в Екатеринбурге произошел случай кражи мастурбаторов, как сообщил сайт Е1 со ссылкой на владельца торговой точки. По его словам, ворами оказалась молодая пара, которая прибегла к хитрости.

Пара молодых людей зашли вместе, у парня в рюкзаке была колонка с очень громкой музыкой. Очевидно, чтобы рассеять внимание сотрудников. Пока он под видом обычного покупателя консультировался с продавцом, его подельница покружила по магазину, присела на пуфик и похитила сначала один крутой японский мастурбатор, а затем и второй, — заявил владелец.

Предприниматель добавил, что это уже четвертый подобный инцидент. Он обратился в полицию с заявлением о краже.

В начале сентября мужчина дважды за день украл несколько пачек презервативов из магазина «Пятерочка» в Солнечногорске в Московской области, при этом во время второго своего визита он угрожал ножом вставшей на его пути продавщице. Позднее полицейские задержали злоумышленника.

В июне в Екатеринбурге был ограблен секс-шоп. Группа злоумышленников забрала все товары без разбора, а также разбила компьютер и украла рабочий телефон. По предварительным подсчетам, магазину был нанесен ущерб на 100 тысяч рублей.

В мае в подмосковном Ногинске мужчина ограбил секс-шоп. Прохожий на улице пытался догнать вора, однако тот ударил его украденным кнутом и убежал. Позже полицейские задержали вора.