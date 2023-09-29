В Екатеринбурге десятки пожарных три часа тушили частные дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Белоярская Застава, расположенном в Екатеринбурге, 36 сотрудников МЧС были задействованы в тушении пожара, который охватил частные жилые дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Общая площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

Инцидент произошел на улице Алая, где огонь уничтожил деревянные надворные постройки, повредил кровлю, перекрытия и стены, а также домашнее имущество в двух частных жилых домах. В ликвидации пожара участвовали 36 человек личного состава и восемь единиц спецтехники. Сообщение о возгорании поступило в 23:28. Работы по тушению завершились в 02:39.

Представители регионального ГУ МЧС напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности в повседневной жизни и призвали поддерживать в чистоте территории вокруг строений, избегать сжигания мусора и высыпания горящих углей и золы около зданий.

Ранее сообщалось о взрыве бытового газа в доме в подмосковной Балашихе. В результате ЧП семь человек погибли, еще 20 пострадали. Восьми пострадавшим потребовалась госпитализация. Кроме того, повреждения получили более десяти квартир. Взрывной волной выбило стекла в окнах дома напротив.