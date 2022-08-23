В Екатеринбурге напали на станцию скорой помощи и пригрозили расстрелом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Академическом районе Екатеринбурга неизвестные напали на станцию скорой помощи в ночь на 23 августа, передает E1.ru. Мужчины пытались перелезть через забор, водитель хотел их остановить, за что его избили. Злоумышленники грозились вернуться утром и всех расстрелять.

Нападавшие, перед тем как уйти, грозились прийти утром и расстрелять всех сотрудников подстанции, — рассказал изданию один из очевидцев.

Потерпевший, попавший в больницу с черепно-мозговой травмой, позже сообщил, что один из злоумышленников был южанином, а второго он не разглядел, потому что его ударили со спины. Водитель отрабатывал последнюю смену перед отпуском.

Информацию о нападении подтвердили ТАСС в городском Управлении МВД.

Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции № 8. В настоящее время сотрудниками территориального ОВД проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются очевидцы инцидента, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Самаре 34-летний мужчина из окна жилого дома подстрелил дворника из арбалета. Инцидент произошел 11 августа в поселке Мехзавод. Полиция уже задержала злоумышленника, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Стрелку грозит два года лишения свободы. Сообщается, что рабочий получил легкое ранение, его жизни ничего не угрожает.