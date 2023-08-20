В Екатеринбурге автобус протащил по земле застрявшую в дверях пенсионерку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Екатеринбурге автобус зажал пенсионерку в дверях и протащил по дороге. В результате происшествия женщине потребовалась госпитализация, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

18 августа 2023 года в районе дома 3 по улице Черкасской в городе Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. По предварительным данным, 32-летний водитель автобуса во время высадки пассажиров из транспортного средства допустил зажатие дверьми 63-летней пенсионерки и протащил женщину по дороге, — сказано в заявлении.

По словам водителя автобуса, он не заметил пенсионерку и закрыл дверь. По факту произошедшего СК РФ по Свердловской области организовал проверку. Следователи выяснят все детали и обстоятельства инцидента. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СУ СК Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки.

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