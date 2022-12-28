В Екатеринбурге арестовали обвиняемую в убийстве троих детей мать

Фото: Прокуратура Свердловской области

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 37-летней жительницы Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве троих детей, сообщает корреспондент E1.RU из здания суда. Ей уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних и более). Женщине, заявлявшей, что в нее «вселились бесы», грозит до 20 лет тюрьмы.

Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 26 февраля 2023 года, — огласил решение судья.

По данным следствия, женщина убила пятимесячную дочь и двух сыновей десяти и пятнадцати лет 26 декабря в собственной квартире. Ее адвокат Олег Грязютин рассказал, что Петрова частично признала вину. По его словам, подозреваемая часто меняет показания и утверждает, что была под действием запрещенных веществ.

Ранее соседи подозреваемой рассказали, что из квартиры, где проживала семья, часто доносились громкие звуки. Жильцы дома, в котором произошло убийство, также отметили, что семья живет в Екатеринбурге всего несколько лет, они переехали из Калуги. Соседи пояснили, что отец ранее работал силовиком, сейчас он в отставке, а мать убитых детей — в одном из госучреждений. По их словам, перед расправой над детьми несовершеннолетние громко кричали и просили мать о пощаде.