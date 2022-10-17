В Ейской больнице развернули 11 коек реанимации и 8 операционных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ейской центральной районной больнице развернули восемь операционных и 11 коек реанимации для пострадавших при пожаре в жилом доме после падения на него военного самолета, сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова. Кроме того, задействовано 10 бригад скорой помощи Ейской ЦРБ, две бригады Щербиновской ЦРБ и две бригады Староминской ЦРБ.

В Ейской ЦРБ развернули 8 операционных. Для «тяжелых» пациентов развернули 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести — 100 коек с кислородом. На дежурстве 8 бригад хирургов, 4 травматолога, 5 реаниматологов, — написала Минькова.

Она добавила, что две операционные подготовлены в роддоме, одна в гинекологии и ещё одна в онкологии.

По данным МЧС, в результате падения военного самолета Су-34 на жилой дом погибли два человека, еще 15 пострадали. СМИ ранее сообщали об одном погибшем.

Как заявили в Минобороны России, военный самолет Су-34 потерпел крушение из-за возгорания одного двигателя при взлете. Информация была получена от катапультировавшихся пилотов. В ведомстве добавили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту падения военного самолета на многоэтажный дом. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.