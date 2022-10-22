В Ейске выписали из больниц троих пострадавших из-за падения самолета

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Трое пострадавших в результате падения военного самолета во дворе жилого дома выписаны из больницы в Ейске. На сегодня в медучреждениях края продолжают находиться 13 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В Ейской ЦРБ сейчас находятся семь человек в состоянии средней степени тяжести, в детской краевой больнице остается один ребенок в тяжелом состоянии. В краевой клинической больнице имени Очаповского находятся четыре пациента, один из них ребенок. В перинатальном центре проходит лечение одна беременная пациентка.

Также под наблюдением врачей остается еще один амбулаторный пациент. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что стая чаек могла стать причиной крушения самолета Су-34, упавшего во дворе жилого дома в Ейске. В конце взлетной полосы борт собрал 17 птиц. Левый двигатель самолета отказал сразу, а правый вышел из строя некоторое время спустя.