В Ейске ввели режим ЧС после падения самолета

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В Ейске введен режим ЧС после падения военного самолета Су-34 во дворе девятиэтажного дома. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В результате происшествия из-за вспыхнувшего огня повреждены 72 квартиры, площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Пожарные продолжают тушить огонь и проверяют помещения, где могут находиться люди. На месте происшествия работают мобильный пункт управления губернатора и оперативная группа краевого ГУ МЧС.

Задействовано 12 единиц техники — краны, бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы, самосвалы, тягач, автотрал. Для круглосуточной работы установлены 10 световых башен.

Родственникам погибших и пострадавших выплатят материальную помощь. Единовременная выплата каждому пострадавшему составит 10 тысяч рублей, предусмотрены выплаты на каждого члена семьи при частичной и полной утрате имущества по 50 и 100 тысяч рублей соответственно. В случае легкого вреда здоровью пострадавшим будет выплачено по 20 тысяч рублей, в случае среднего и тяжкого — по 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что семьям погибших региональные власти пообещали выплаты по 1 млн рублей, потерявшим жилье будут куплены новые квартиры.