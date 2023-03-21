В Джанкое ввели режим ЧС после атаки беспилотников

Фото: Соцсети

В Джанкое в Крыму введен режим ЧС муниципального уровня после атаки беспилотников, сообщил в эфире телеканала «Крым 24» глава администрации города Игорь Ивин. Сроки действия режима не уточняются.

Введен режим ЧС муниципального уровня, — сказал Ивин.

Он уточнил, что в городе начали подсчитывать ущерб, причиненный украинскими БПЛА. Компенсация будет выплачена за счет резервного фонда.

Вечером 20 марта глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе города Джанкой, на севере Крыма, сработала система ПВО. По словам советника главы республики Олега Крючкова, целью всех сбитых на севере Крыма беспилотных летательных аппаратов были гражданские объекты. Он также добавил, что каждый БПЛА был начинен взрывчаткой и шрапнелью.

Аксенов сообщил, что обломки повредили дом и магазин, один человек в результате получил ранения. Пострадавшего 33-летнего местного жителя доставили в больницу с осколочным ранением. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что 33-летний житель города Джанкой попал в реанимацию. По данным канала, осколок сбитого дрона попал ему прямо в грудь.