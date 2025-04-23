В двух российских аэропортах ввели временные ограничения Росавиация: аэропорты Казани и Ульяновска временно закрыты

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Аэропорты Казани и Ульяновска временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС в 07:30 мск введены в аэропортах: Казань; Ульяновск, — говорится в сообщении.

18 апреля Кореняко сообщил, что международный аэропорт Гагарин в Саратове возобновил работу после введения временных ограничений. Он отметил, что прекращение работы авиагавани было связано с обеспечением безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры, резюмировал пресс-секретарь Росавиации.

До этого временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Астрахани (Нариманово), Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный). Ограничения начали действовать 17 апреля в 19:52 мск. Менее чем через час воздушные гавани возобновили работу.

Росавиация ранее приостанавливала работу Международного аэропорта Волгограда (Гумрак). Временные ограничения начали действовать 17 апреля с 15:39 мск. В 17:22 аэропорт снова стал принимать и отправлять рейсы.