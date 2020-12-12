В два российских региона придут аномальные холода

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Метеорологи предупредили о надвигающемся аномальном похолодании жителей двух регионов России. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Якутию и Красноярский край в ближайшие дни придут настоящие «сибирские морозы».

В Якутии температура воздуха упадёт до минус 40–50 градусов, в Красноярском крае ожидается похолодание до минус 35–40, заявил он. По словам Вильфанда, это на 10–12 градусов ниже нормы.

Это как раз та погода, которую принято ассоциировать с сибирскими морозами, — отмечает метеоролог.

Представитель Гидрометцентра России пояснил, что похолодание связно с тем, что в сибирские города придёт антициклон, растянувшийся от европейской части страны до границы с Монголией, передаёт Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что синоптики ожидают перемен в погоде для жителей Москвы и других регионов европейской части России. В связи с уходом атлантического антициклона морозная солнечная погода сменится более тёплой и пасмурной, с 13 декабря ожидаются снегопады.